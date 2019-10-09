Yaşlı kadın boğazı kesilerek katledildi! Esenyurt'ta hırsız vahşeti |Video

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta yaşlı bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren zanlı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı.

Esenyurt'ta 67 yaşındaki Nazlı Dere, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Eşinin cesedini bulan Hasan Dere'nin ve çocuklarının feryatları yürekleri dağlarken polis olayın failini ve nedenini araştırıyor.

Olay, Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokak üzerinde bulunan bir evde gerçekleşti. İddiaya göre, 67 yaşındaki Nazlı Dere eşinin evde olmadığı sırada henüz bilinmeyen bir kişi tarafından boğazı kesik halde bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak kadının ailesini binadan uzaklaştırdı.

EŞİ SALONDA BOĞAZI KESİK HALDE BULDU

Olay sırasında Nazlı Dere'nin eşi Hasan Dere'nin (67) oğlunu hastaneye götürdüğü öğrenildi. Hasan Dere eve gelip kapıyı açtığında salonda yerde uzanan eşinin bayıldığını sandı. Eşinin kanlar içinde kaldığını gören adamın feryadına çevredeki komşuları yetişti. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede inceleme gerçekleştirdi. Savcı da olay yerine gelerek polisten bilgi aldı.

Yaşanan olayın oluş sebebi henüz belirlenemezken hırsızlık iddiasında bulunulduğu öğrenildi. Olay çok yönlü olarak polis tarafından inceleniyor. Yaşlı kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Edinilen bilgilere göre olay Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre eve giren hırsız, Nazlı Dere (60) isimli yaşlı kadını boğazını keserek öldürdü. Zanlı olay yerinden kaçarken, yaşlı kadının yakınları eve gelince şok yaşadı. Kadının kanlar içerisinde yerde olduğunu gören akrabaları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.