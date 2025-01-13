13 Ocak 2025, Pazartesi
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Yaşlı çiftten polise satırlı saldırı girişimi! Komşuları isyan etti
Ankara'da apartman koridoruna döktükleri kimyasal maddelerle komşularını zehirlemeye çalıştıkları ve akıl sağlıklarının bozuk olduğu iddia edilen yaşlı çift, şikayet üzerine binaya gelen polislere satırla saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yıllardır fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldıklarını söyleyen ev sahipleri yetkililerden yardım istedi.