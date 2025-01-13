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Yaşlı çiftten polise satırlı saldırı girişimi! Komşuları isyan etti

Yaşlı çiftten polise satırlı saldırı girişimi! Komşuları isyan etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.01.2025 18:53
Ankara'da apartman koridoruna döktükleri kimyasal maddelerle komşularını zehirlemeye çalıştıkları ve akıl sağlıklarının bozuk olduğu iddia edilen yaşlı çift, şikayet üzerine binaya gelen polislere satırla saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yıllardır fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldıklarını söyleyen ev sahipleri yetkililerden yardım istedi.
Yaşlı çiftten polise satırlı saldırı girişimi! Komşuları isyan etti
Yaşlı çiftten polise satırlı saldırı girişimi!
Yaşlı çiftten polise satırlı saldırı girişimi!
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