Yaşlı adamı öldürüp 4 gün bodrumda sakladı

Samsun’un Canik ilçesinde, 6 Mart’ta evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 69 yaşındaki Alzheimer hastası Sebahattin Coşar için kayıp ihbarında bulunuldu. Polisin yaptığı araştırmalar sonucunda, Coşar’ı 23 yaşındaki Emin Yarar’ın öldürdüğü ve cesedi 4 gün boyunca babasının evinin bodrumunda sakladığı ortaya çıktı.

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