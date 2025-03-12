12 Mart 2025, Çarşamba
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Yaşlı adamı öldürüp 4 gün bodrumda sakladı
Samsun’un Canik ilçesinde, 6 Mart’ta evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 69 yaşındaki Alzheimer hastası Sebahattin Coşar için kayıp ihbarında bulunuldu. Polisin yaptığı araştırmalar sonucunda, Coşar’ı 23 yaşındaki Emin Yarar’ın öldürdüğü ve cesedi 4 gün boyunca babasının evinin bodrumunda sakladığı ortaya çıktı.