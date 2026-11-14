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Türkiye ve 17 ülkeden İsrail'e ortak kınama: Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi saldırısına sert tepki
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye ve 17 ülkeden İsrail'e ortak kınama: Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi saldırısına sert tepki

A Haber Muhabiri Burcu Özüduru'nun aktardığı bilgilere göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına uluslararası tepkiler büyürken, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkenin dışişleri bakanları Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'ne (Nasır Hastanesi) düzenlenen İsrail hava saldırısına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı. Açıklamada saldırı en güçlü şekilde kınanırken, insani yardımların önündeki tüm engellerin kaldırılması ve ateşkese riayet edilmesi çağrısı yapıldı.

Büşra Arga
Editör
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