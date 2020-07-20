Yargıtay'dan emsal niteliği taşıyan karar! Sakalını kesmeyen kişi tazminatsız işten atıldı

Bir çalışan sakalını kesmediği için iki kere uyarı aldı, uyarıları dikkate almayan çalışan işten atıldı, bunun üzerine çalıştığı şirkete dava açtı. Mahkeme, gencin yeniden işe iadesi yönünde karar verdi. Ancak temyize giden dava da Yargıtay emsal bir karara imza atarak, işçinin tazminatsız kovulmasına hükmetti.

Sakal bırakan bir çalışan hakkında Yargıtay, emsal teşkil edecek bir karara imza attı.

Çalıştığı özel bir şirkette yöneticilerinden iki kez yazılı uyarı alan ve bu uyarılara kulak asmayarak sakalını kesmeyen çalışan

tazminatsız işten atıldı.

Şirkette proje yöneticisi olarak çalışan genç, işten atıldıktan sonra iş mahkemesine başvurdu.

Davacı genç "İş yerinde bazılarının sakal bırakıp, bazılarına yasak olmasının iş yeri yönetmeliğine, eşitliğe, adalete ve insan haklarına aykırı olduğunu beyan ederek işe iadesini talep etti.

Mahkeme, genci haklı buldu ve işe iadesi konusunda hüküm verdi.

Ancak, davalı şirket ise davayı temyiz ettirince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, davalı şirketin iş sözleşmesinde "sakal bırakma yasağı" ile ilgili bir maddenin bulunduğunu işe girerken çalışanlara bu maddenin bildirildiğini ve çalışana yapılan iki uyarıya rağmen sakal bırakmaya devam ettiği gerekçesi ile yönetici gencin tazminatsız işten çıkarılmasına karar verdi.

Verilen bu karar ise emsal niteliği taşıyor.