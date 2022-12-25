Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali ortaya çıktı kimse tanıyamadı

Yargı'nın Savcı Derya'sı eski haliyle şaşkına çevirdi. Ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan ve güzelliğiyle de adından söz ettiren Şükran Ovalı'nın estetiksiz halini gören tanıyamadı. İşte Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali...