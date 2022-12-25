25 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali ortaya çıktı kimse tanıyamadı

Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali ortaya çıktı kimse tanıyamadı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2022 17:08
Güncelleme:25.12.2022 17:11
Yargı'nın Savcı Derya'sı eski haliyle şaşkına çevirdi. Ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan ve güzelliğiyle de adından söz ettiren Şükran Ovalı'nın estetiksiz halini gören tanıyamadı. İşte Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali...
Derya’sı Şükran Ovalı’nın estetiksiz hali
Derya’sı Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali
Genç kız odasına ölü bulundu!
Genç kız odasına ölü bulundu!
Tartıştığı arkadaşının evine kurşun yağdırdı!
Tartıştığı arkadaşının evine kurşun yağdırdı!
Kaymaksız tatlı yenmiyor
Kaymaksız tatlı yenmiyor
Dolandırıcıların yöntemi herkesi şaşırttı!
Dolandırıcıların yöntemi herkesi şaşırttı!
Ünlü şarkıcı evinde öldü
Ünlü şarkıcı evinde öldü
“Yakın mesafeye gitmem” deyince dehşeti yaşadı!
“Yakın mesafeye gitmem” deyince dehşeti yaşadı!
100 metre savruldu! Kaza anı kamerada
100 metre savruldu! Kaza anı kamerada
Gözler EYT düzenlemesinde!
Gözler EYT düzenlemesinde!
Ok gibi saplandı! 1 Ölü
Ok gibi saplandı! 1 Ölü
Feci ölüm: Traktör ile ağacın arasına sıkıştı
Feci ölüm: Traktör ile ağacın arasına sıkıştı
Yaşlıalar tuzak kuran şebekeye operasyon!
Yaşlıalar tuzak kuran şebekeye operasyon!
Daha Fazla Video Göster