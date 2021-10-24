Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz'in eski halini görenler şok oldu! Meğer estetik harikasıymış

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle ekrana damgasını vuran Pınar Deniz, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Vatanım Sensin dizisindeki başarısıyla yıldızı parlayan genç oyuncu, başarısıyla ekranların vazgeçilmez isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Deniz'in yıllar önceki fotoğrafları ise şaşkına çevirdi. Estetiksiz fotoğraflarını gören inanamadı. İşte Yargı'nın güzel oyuncusu Pınar Deniz'in eski hali...