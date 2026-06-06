Sıfır Atık Festivali'nde üçüncü gün: İstanbul sıfır atığın merkezi olacak

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açan bu dev organizasyon, 7’den 70’e her yaştan vatandaşı çevre bilinci ve sürdürülebilirlik paydasında buluştururken; atölyelerden konserlere kadar dolu dolu bir program sunuyor.