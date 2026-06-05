Trump'ın İran çıkmazı! Beyaz Saray'da 'Hamaney' hareketliliği

ABD Başkanı Donald Trump’ın her bir kelimesi dünya piyasalarını sarsmaya devam ediyor. İran ile yürütülen müzakere trafiği ve Kongre’nin 'dur' ihtarı arasında adeta ateş hattında kalan Trump, bir yandan petrol fiyatlarını dengelemeye çalışırken bir yandan da Tahran yönetimiyle masaya oturmanın yollarını arıyor. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşten nükleer tesislerin NASA tarafından takibine kadar her detay, bölgedeki sıcak temasın boyutunu gözler önüne seriyor. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington-Tahran hattındaki bu dehşet anlarını ve Beyaz Saray’daki tarihi tanıklığın detaylarını aktardı.