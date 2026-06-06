Fenerbahçe'de yeni başkan kim olacak?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 35. başkanını belirleyeceği Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde olaylı başladı. Yönetim faaliyet raporlarının okunduğu ve mali tabloların açıklandığı ilk günde, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin destekçileri arasında çıkan gerginlik kongreye damga vurdu. Emniyet güçlerinin müdahale ettiği olaylar sonrası kurul çalışmalarına bir süre ara verilirken, dev seçim öncesi tüm gözler yarın sandıktan çıkacak sonuca çevrildi.