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Van’da sokakta oynayan çocuğa böyle saldırdı

Van’ın Edremit ilçesinde sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk, bir kadının saldırısına uğradı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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