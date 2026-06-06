Isparta'nın doğal güzelliği Gölcük Krater Gölü

Isparta’nın eşsiz tabiat harikası Gölcük Krater Gölü, yalnızca göz kamaştıran doğal güzelliğiyle değil, asırlardır dilden dile aktarılan gizemli hikâyeleriyle de görenleri hayrete düşürüyor. Türkiye’nin koruma altındaki en özel bölgelerinden biri olan ve Batı Anadolu’nun tek kalderası olma özelliğini taşıyan bu doğa harikası, Osmanlı döneminden kalma gizli tünellerden mühürlü kapılara kadar pek çok esrarengiz iddiayla gündeme geliyor. A Haber ekibi, bu gizemli gölün izini sürmek üzere bölgeye giderek tüm merak edilenleri yerinde inceledi.