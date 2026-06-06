64 ilde kurasız 20 bin konut satışında şartlar ne?

Sosyal devlet anlayışıyla hareket eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, barınma sorununa neşter vuracak dev bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bakan Murat Kurum'un müjdesini verdiği 64 ilde 20 bin konut projesi için geri sayım başladı. Bu kez kura şartının aranmadığı projede, vatandaşlar 2,1 milyon liradan başlayan fiyatlar ve 72 aya varan vade seçenekleriyle ev sahibi olabilecek. A Haber muhabiri Meral Dağlılar’ın konuğu olan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, projenin tüm detaylarını ve ödeme kolaylıklarını canlı yayında aktardı.