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Yapamazsın diyenlere inat inandı ve başardı! Ayşe Mecek kadınlara istihdam olanağı sunuyor

Yapamazsın diyenlere inat inandı ve başardı! Ayşe Mecek kadınlara istihdam olanağı sunuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.01.2025 14:28
Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki Ayşe Mecek yaklaşık 8 yıl önce bahçesinde yetiştirdiği 10 avokado ile satış yapmaya başladı. Ayşe Mecek 8 yılın sonunda yılda yaklaşık 250 bin avokado satışı yaparak imkansızı başardı. Artık bir iş insanı olarak anılan Mecek, şimdilerde kadınlara istihdam olanağı sunan bir patron.
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Yapamazsın diyenlere inat inandı ve başardı! Ayşe Mecek kadınlara istihdam olanağı sunuyor
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