Yapamazsın diyenlere inat inandı ve başardı! Ayşe Mecek kadınlara istihdam olanağı sunuyor

Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki Ayşe Mecek yaklaşık 8 yıl önce bahçesinde yetiştirdiği 10 avokado ile satış yapmaya başladı. Ayşe Mecek 8 yılın sonunda yılda yaklaşık 250 bin avokado satışı yaparak imkansızı başardı. Artık bir iş insanı olarak anılan Mecek, şimdilerde kadınlara istihdam olanağı sunan bir patron.

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