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16 yıl sonra Kıbrıs'ta tarihi BM Zirvesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 27-29 Temmuz'da Kıbrıs'ı ziyaret ederek liderlerle görüşmeler yapacağı bildirildi. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, KKTC'den aktardı.

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