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Belek'te caretta caretta nöbeti

Türkiye'nin en büyük caretta caretta yuvalama alanı olan Antalya Belek sahilinde koruma nöbeti sürüyor. Turizm yoğunluğu nedeniyle risk altında bulunan yuvalar, kafeslerle koruma altına alındı.

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