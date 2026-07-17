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ABD'den Yunanistan'a 80 milyon dolarlık İHA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a "Switchblade 300 Block 20" tipi mini insansız hava aracı (İHA) olası satışına onay verdi.

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