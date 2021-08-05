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Yangında hayatını kaybedenlerin yürek yakan hikayeleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2021 12:21
Güncelleme:05.08.2021 12:30
Türkiye'de çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin hikayeleri yürekleri dağladı. Osman ve Şehri Kardaş çifti  evlerinde, şahin akdemir ekiplere su ve ayran taşırken, orman işçileri Erdal Tovka ve Yaşar Cinbaş ise arazöz içerisinde hayata gözlerini yumdu. Hayatını kaybedenlerden geriye duygulandıran hikayeleri kaldı.

Kimi evini, kimi hayvanlarını, kimi ise yanan ormanları koruma çalışırken hayatını kaybetti. Geriye duygulandıran hikayeler kaldı.

82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel'in evinin çevresini alevler sarmıştı. Antalya'nın Akseki ilçesindeki yangının evine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yaşlı adam dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yüksel'den geriye türkü söylediği bu görüntüler kaldı.

Osman ve Şehri Kardaş çifti de Antalya Manavgat değirmenli Mahallesi'nde bulunan evlerindeydi. Yangın evlerinin etrafını sardı. Önce koyunlarını kurtarmaya çalışan çift, ardından evlerine girerek yangından kurtulmaya çalıştı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için eve gittiklerinde çiftin cansız bedenine ulaştı.

Manavgat gebece Mahallesi'ndeki alevler rüzgarın etkisiyle büyümüştü. Söndürme çalışmaları sırasında bir arazözün etrafını alevler sardı. Orman işçileri Erdal Tovka ve Yaşar Cinbaş araç içerisinde şehit oldu. Şehitlerden geriye alevlerle mücadeledeki son görüntüleri kaldı.

Fahri Yiğitokur ve Alman eşi Andrea'nın cansız bedeni ise zeytinlikte bulundu. Çiftin besledikleri köpek, yaralı olmasına rağmen günlerce evin önünden ayrılmadı.

Ve Türkiye'nin hafızalarına kazınan bir diğer isim Şahin Akdemir.

25 yaşında hayatının baharındaydı. Motosikletiyle yangın söndürme ekiplerine su ve ayran taşıyordu. Alevlerin içerisinde kalarak yaşamını yitirdi.

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