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Yangın paniği! 2 katlı ev küle döndü

Yangın paniği! 2 katlı ev küle döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.11.2024 06:29
Sakarya'da gece saatlerinde 2 katlı bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, alevlerin sardığı ikinci kat ve çatı bölümünde hasar meydana geldi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Mansurlar Mahallesi Şahinler Sokak üzerinde bulunan ve A.Ç.'e ait olan binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği yangın, itfaiye erlerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin sardığı ikinci kat ve çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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