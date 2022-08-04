Yangın neden çıktı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması: Ölen ya da yaralanan yok

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar binadan tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ölen ya da yaralanan yok." açıklamasında bulundu.