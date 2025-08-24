Yangın maddi hasara neden oldu

24 Ağustos 2025, Pazar

Giriş: 24.08.2025 17:16
Güncelleme:24.08.2025 17:17
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde örtü yangınında, inşaat kalıplarının büyük bölümü yandı. Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Yangında alanda bulunan inşaat kalıplarının büyük bir bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
