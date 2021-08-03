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Yangın bölgelerinde hava ne zaman serinleyecek?

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Giriş: 03.08.2021 18:21
Yangın bölgelerindeki ve yurt genelindeki hava sıcaklıklarına yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik 3 gün daha sıcaklıkların yüksek seyredeceğini belirtirken, cumartesi günü için sevindiren bir gelişmeyi duyurdu. Çelik ayrıca yangın bölgelerindeki rüzgarın ne zaman döneceğini de canlı yayında açıkladı. İşte yurt genelinde hava durumu... Sıcaklıklar ne zaman azalacak? Yağmur ne zaman geliyor?
Yangın bölgelerinde hava ne zaman serinleyecek?
Yangın bölgelerinde hava ne zaman serinleyecek?
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