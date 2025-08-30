30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yan yatıp sürüklenen araçtan yara almadan çıktılar
Yan yatıp sürüklenen araçtan yara almadan çıktılar

Yan yatıp sürüklenen araçtan yara almadan çıktılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 16:34
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi ile Adnan Kahveci Caddesi kesişiminde meydana geldi. Daha önce çok sayıda ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına neden olan kavşakta meydana gelen kazada ucuz atlatıldı. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde seyir halinde ki Erdal Satlık idaresindeki 48 AEV 993 plakalı otomobil kavşak sistemine geldiğinde ‘Dur’ levhasını dikkate almayan Adnan Kahveci Caddesi istikametinden gelmekte olan Alper B.’nin kullandığı 07 MOP 71 plakalı araçla çarpıştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yan yatıp sürüklenen araçtan yara almadan çıktılar
İstanbul’un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
İstanbul'un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Umuda yolculuk facia ile son buldu
Umuda yolculuk facia ile son buldu
İsrail’in BM üyeliği askıya alınmalı
"İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı"
Damat arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Damat arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Karaman’da engelli bireylere şiddet!
Karaman’da engelli bireylere şiddet!
3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü
3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü
Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu!
Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu!
Yan yatıp sürüklenen araçtan yara almadan çıktılar
Yan yatıp sürüklenen araçtan yara almadan çıktılar
Türkiye’nin en büyük kapalı şişme oyun parkı açıldı
Türkiye’nin en büyük kapalı şişme oyun parkı açıldı
Kahramanmaraş’ta feci çarpışma!
Kahramanmaraş’ta feci çarpışma!
79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
Daha Fazla Video Göster