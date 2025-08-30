Yan yatıp sürüklenen araçtan yara almadan çıktılar

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi ile Adnan Kahveci Caddesi kesişiminde meydana geldi. Daha önce çok sayıda ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına neden olan kavşakta meydana gelen kazada ucuz atlatıldı. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde seyir halinde ki Erdal Satlık idaresindeki 48 AEV 993 plakalı otomobil kavşak sistemine geldiğinde ‘Dur’ levhasını dikkate almayan Adnan Kahveci Caddesi istikametinden gelmekte olan Alper B.’nin kullandığı 07 MOP 71 plakalı araçla çarpıştı.

