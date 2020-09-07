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Yamaç paraşütü yapan kadın selfie çekeyim derken... O anlar saniye saniye kamerada

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Giriş: 07.09.2020 16:50
Güncelleme:07.09.2020 17:04
Son dakika haberi... Fransa'da bir kadın yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikten selfie çekeyim derken başına öyle bir şey geldi ki... O anlar kamerayla anbean kaydedildi.

Son dakika haberi... Fransa'da bir kadın yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikten selfie çekeyim derken başına öyle bir şey geldi ki... O anlar kamerayla anbean kaydedildi.

Yamaç paraşütü yapan kadın selfie çekeyim derken... O anlar saniye saniye kamerada YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPAN KADIN SELFİE ÇEKEYİM DERKEN... O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Selfie çekeyim derken...
Selfie çekeyim derken...
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