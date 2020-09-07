Yamaç paraşütü yapan kadın selfie çekeyim derken... O anlar saniye saniye kamerada

Son dakika haberi... Fransa'da bir kadın yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikten selfie çekeyim derken başına öyle bir şey geldi ki... O anlar kamerayla anbean kaydedildi.

Son dakika haberi... Fransa'da bir kadın yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikten selfie çekeyim derken başına öyle bir şey geldi ki... O anlar kamerayla anbean kaydedildi.