28 Temmuz 2024, Pazar
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Yalova sahilinde güreş yapan gençlere köpek saldırdı! Parçalanmaktan son anda böyle kurtuldu....
Türkiye'de başıboş köpek sorunu her geçen gün büyürken yeni bir saldırı daha yaşandı. Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi sahilinde güreş antrenmanı yapan gençlere saldıran köpek bir kişiyi yaraladı.