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Yağmur suyu ızgarasından çıkanlar şaşırttı

İHA
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Giriş: 27.01.2021 17:02
Güncelleme:27.01.2021 17:10
Manisa'da yaşanan sağanak yağış sonrasında ekipler yağmur suyu ızgaralarındaki tıkanıklıklara müdahale etti. Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesinde yaşanan olay ise şaşkınlığa neden oldu. Bakın ızgaranın içinden neler çıktı? Manisa'da yaşanan sağanak yağış sonrasında ekipler yağmur suyu ızgaralarındaki tıkanıklıklara müdahale etti. Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesinde yaşanan olay ise şaşkınlığa neden oldu. Bakın ızgaranın içinden neler çıktı?
Yağmur suyu ızgarasından çıkanlar şaşırttı YAĞMUR SUYU IZGARASINDAN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI
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