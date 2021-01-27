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Yağmur suyu ızgarasından çıkanlar şaşırttı
Manisa'da yaşanan sağanak yağış sonrasında ekipler yağmur suyu ızgaralarındaki tıkanıklıklara müdahale etti. Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesinde yaşanan olay ise şaşkınlığa neden oldu. Bakın ızgaranın içinden neler çıktı? Manisa'da yaşanan sağanak yağış sonrasında ekipler yağmur suyu ızgaralarındaki tıkanıklıklara müdahale etti. Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesinde yaşanan olay ise şaşkınlığa neden oldu. Bakın ızgaranın içinden neler çıktı?