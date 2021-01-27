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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Yağmur suyu ızgarasından çıkanlar şaşırttı
Manisa'da yaşanan sağanak yağış sonrasında ekipler yağmur suyu ızgaralarındaki tıkanıklıklara müdahale etti. Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesinde yaşanan olay ise şaşkınlığa neden oldu. Bakın ızgaranın içinden neler çıktı?
Giriş Tarihi: 27.01.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 17:10
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtınaya karşı tüm ekipleri ile müdahalede bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yağmur suyu ızgaraları ve ana kanalizasyon hatlarında yaşanan tıkanıklara müdahale eden ekipler, vatandaşın mağduriyet yaşamamasını sağladı.
Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi 1817 sokakta yağmur suyu ızgarasındaki tıkanıklığa müdahale eden ekipler, hattın içerisinde yemek atıkları olduğunu tespit etti.
Hattın içerisinde biriken malzemeyi temizleyen ekipler suyun sağlıklı bir şekilde akışını sağladı.