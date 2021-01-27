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Yağmur suyu ızgarasından çıkanlar şaşırttı

Manisa'da yaşanan sağanak yağış sonrasında ekipler yağmur suyu ızgaralarındaki tıkanıklıklara müdahale etti. Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesinde yaşanan olay ise şaşkınlığa neden oldu. Bakın ızgaranın içinden neler çıktı?

İHA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 17:10
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Yağmur suyu ızgarasından çıkanlar şaşırttı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtınaya karşı tüm ekipleri ile müdahalede bulundu.

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Yağmur suyu ızgarasından çıkanlar şaşırttı

Yağmur suyu ızgaraları ve ana kanalizasyon hatlarında yaşanan tıkanıklara müdahale eden ekipler, vatandaşın mağduriyet yaşamamasını sağladı.

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Yağmur suyu ızgarasından çıkanlar şaşırttı

Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi 1817 sokakta yağmur suyu ızgarasındaki tıkanıklığa müdahale eden ekipler, hattın içerisinde yemek atıkları olduğunu tespit etti.

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Yağmur suyu ızgarasından çıkanlar şaşırttı

Hattın içerisinde biriken malzemeyi temizleyen ekipler suyun sağlıklı bir şekilde akışını sağladı.

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Yağmur suyu ızgarasından çıkanlar şaşırttı

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