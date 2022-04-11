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Yağışlar ne kadar sürecek?

A Haber
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Giriş: 11.04.2022 10:28
Bahar geldi derken hava bir anda soğudu. Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalması bekleniyor. Yağışların yağmur şeklinde görülmesi, yer yer bazı bölgelerde ise kar yağışının da etkili olabileceği tahmin ediliyor. Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı yapıldı. Çok sayıda il için sarı uyarıda bulunuldu. A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan havanın notlarını anlattı.
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