09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Vurdumduymaz babadan akılalmaz sözler: "Ölürse benim çocuğum"
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
09.04.2020

Vurdumduymaz babadan akılalmaz sözler: "Ölürse benim çocuğum"

Kahramanmaraş'ta, 10 yaşındaki çocuğuyla sokağa çıkan M.A.'ya 392 lira idari para cezası kesildi. Çocukların sokağa çıkmasının yasaklandığını hatırlatan polislere tepki gösteren M.A., "Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor?" dedi.

Kentte koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında denetimlerini sürdüren polis, sokağa çıkması yasak olan yaş gruplarına yönelik kimlik kontrolü yapıyor. Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimler sırasında polis ekipleri, 10 yaşındaki çocuklarıyla yürüyen çifti durdurdu. Polis, çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğunu, bu nedenle ceza yazılacağını söyledi. Anne ise bırakacak kimsesinin olmadığı için çocuklarını yanlarında getirdiklerini belirtti.

"SIKINTI ÇIKARIRIM"

Çocuğun babası M.A. ise ceza yazan polise tepki göstererek, "Çocuk benim. Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor? Ağabey bak, lütfen sinirlerimi zorlamadan cezamızı yazın, alıp gideyim. Bir tanesi yeter, ikinci bir ceza da tepki için alırsam sıkıntı çıkarırım burada" dedi.

Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası kesilen M.A., daha sonra eşi ve çocuğuyla bölgeden ayrıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Virüse karşı kış çayı nasıl yapılır?
Virüse karşı kış çayı nasıl yapılır?
Bilim Kurulu üyelerini uyardığı sosyal izolasyon ne demek?
Bilim Kurulu üyelerini uyardığı sosyal izolasyon ne demek?
Karantinadaki tır şoförünün mektubu herkesi duygulandırdı
Karantinadaki tır şoförünün mektubu herkesi duygulandırdı
Metrobüste pes dedirten görüntüler!
Metrobüste pes dedirten görüntüler!
Adana'da katliam gibi kaza! İşte kaza anı
Adana'da katliam gibi kaza! İşte kaza anı
Sosyal medya muhtarın sıra dışı korona önlemini konuşuyor
Sosyal medya muhtarın sıra dışı korona önlemini konuşuyor
Koronavirüs çocuklara nasıl anlatılmalı?
Koronavirüs çocuklara nasıl anlatılmalı?
Vurdumduymaz babadan akılalmaz sözler
Vurdumduymaz babadan akılalmaz sözler
İstanbul'da öksürüklü gasp
İstanbul'da öksürüklü gasp
Koronavirüsü yenen kişiler bağışıklık kazanır mı?
Koronavirüsü yenen kişiler bağışıklık kazanır mı?
Koronavirüsten korunmak için yapmıştı! Yasal işlem başlatıldı
Koronavirüsten korunmak için yapmıştı! Yasal işlem başlatıldı
Siyah maskelerdeki tehlike!
Siyah maskelerdeki tehlike!
Daha Fazla Video Göster