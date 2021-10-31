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Vücudu yandı ama pes etmedi! Eşini alevlerin arasından kurtardı

DHA
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Giriş: 31.10.2021 15:26
Bayrampaşa’da duygulandıran bir kahramanlık olayı yaşandı. 50 yıllık diyaliz hastası Fatma Uçar ve Recep Uçar çiftinin evinde yangın çıktı. 72 yaşındaki koca Recep Uçar, tekerlekli sandalyeye bağlı eşini yangından kurtarırken alevlerin arasında kaldı. Eşini kurtarmayı başaran yaşlı adamın başında ve ellerinde ikinci derecede yanıklar oluşurken evleri ise kullanılamaz hale geldi.
Eşini alevlerin arasından kurtardı
Eşini alevlerin arasından kurtardı
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