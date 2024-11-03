03 Kasım 2024, Pazar
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Viraja hızlı giren otomobil ve motosiklet ardı ardına kaza yaptı
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde viraja hızlı giren motosiklet ve otomobil, bariyerlere çarptı. Ardı ardına meydana gelen kazada yol kenarındaki tarlaya savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.