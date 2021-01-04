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Vekil annenin terör kurbanı oğluna hasreti

A Haber
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Giriş: 04.01.2021 15:43
PKK'lı teröristler 13 yıl önce Diyarbakır'da dershane önünde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6'si öğrenci 7 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden biri de AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın oğluydu. Büyük acı yaşayan Eronat yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

PKK'lı teröristler 13 yıl önce Diyarbakır'da dershane önünde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6'si öğrenci 7 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden biri de AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın oğluydu. Büyük acı yaşayan Eronat yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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