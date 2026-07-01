Şaibeli CHP Kurultayı ceza davası ertelendi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "şaibe" iddialarının görüşüldüğü ceza davasında tansiyon yükseldi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 6. celsede, İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin’in tanık sıfatıyla verdiği ifadeler kurultay sürecindeki karanlık noktaları bir kez daha gündeme taşıdı. Ekrem İmamoğlu’nun sanık, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise mağdur sıfatıyla yer aldığı dava, usulsüz daire satışları ve milyonlarca liralık kamu zararı iddialarıyla sarsıldı.