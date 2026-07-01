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Gurbetçilere askerlik muafiyeti mi geliyor?

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, çalışmanın detaylarını canlı yayında değerlendirdi.

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