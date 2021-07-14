Vefat edenler için kurban kesilir mi | Kurbanda vekalet nasıl verilir | Bayrama sayılı günler kala işte merak edilenler

Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. Bayrama sayılı günler kala ‘’kurban vekaleti nasıl verilir, ölü için kurban kesilir mi, kurban parası hayır kurumuna bağışlanır mı?’’ gibi pek çok yanıt buldu. İşte kurbana dair tüm merak edilenler.

Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanla alakalı sorular teker teker yanıt buluyor.

Kurbanla ilgili '' ölü için kurban kesilir mi, kurban parası hayır kurumuna bağışlanır mı, hayır kurumlarına vekaleten kurban yapmak caiz mi?'' gibi soruların yanıtlarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV ekranlarında Hasan Basri Karadeniz'in sunuculuğunu yaptığı İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.

Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, kurban ve pek çok konuya ilişkin seyircilerden gelen soruları yanıtladı.

-ÖLEN BİRİ İÇİN ARAMIZDA PARA TOPLAYIP ONUN ADINA KURBAN KESEBİLİR MİYİZ?

Ölü kurbanı diye bir kurbanlık çeşidi yoktur. Ancak insan yaptığı ibadetin sevabını ölü birine bağışlayabilir.

-KURBAN PARASINI HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLAMAK DOĞRU MUDUR?

Doğru değildir, o sadaka olur. İbadetlerin nasıl yerine getirileceği Peygamber Efendimizin belirttiği şekildedir. Kurban ibadeti, kurbanlık hayvanın kurban niyetine kesilmesiyle yapılır. Parasını bağışlamak sadaka olarak kabul edilir.

-OĞLUM BENİM ADIMA KURBAN KESİYOR, BENDE KENDİ ADIMA KESİYORUM BUNDA BİR SAKINCA OLUR MU?

Bir adamın bir kurban borcu vardır. Kendisinin kesmesi yeterlidir.

-KESTİĞİ HER KURBAN İÇİN NASIL ŞÜKÜR NAMAZI KILABİLİRİM?

Böyle bir şart yok fakat kişi her kestiği kurban için teşekkür olarak bir ibadet yapabilir.

-HAYIR KURUMLARINA VEKALETEN KURBAN YAPMAK CAİZ Mİ?

Caizdir ama bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Vekalet vermek gerekir. Velakelette 3 husus vardır. Kurban satın almak, kurban kesmek ve etini dağıtmak. Bu yetkilerin tek tek sorulup verilmesi gerekir

-SEFERİYKEN VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİLİR Mİ?

Seferi kişiye kurban kesmek vacip değildir. Keserse nafile kurban olur

-AHTAPOT, YENGEÇ, KARİDES, ISTAKOZ GİBİ ŞEYLER YEMEK CAİZ Mİ?

Mezheplere göre değişir. Şafi mezhebinde yenirken hanefi mezhebinde yenmez. Kur'an-ı Kerim'deki ayette tezat yok fakat detay açısında farklılık var.

- KAZA NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Kaza namazına niyet edilecek ve hangi namazı kaza kıldığını belirtecek. Kişinin kaza borcu az ise şu günün şu vakti diye niyet edecek. Kaza borcu çok ise vaktini belirterek en son diye niyet ederek kaza namaz kılacak.

-NİKAHIN TESCİLİ ŞART MIDIR?

Nikahın tescili dinen şart değil, kanunen şarttır. Çünkü kanun tescilsiz nikahı kabul etmiyor ve tescilsiz nikahı suç sayıyor.

Dinen kişiler 2 şahit huzurunda evlendiklerini belirttiklerinde dinen nikahlanmış olur.

-BOŞ EVE GİRİLİRKEN SELAM VERİLİR Mİ?

Melekler olduğu için dinimizde onlara selam vermek var.

-EVLATLIK VERİLEN ÇOCUK ÜZERİNDE ÖZ HAK AİLESİ HAK TALEP EDEBİLİR Mİ?

Edebilir. Bir anne ve babanın çocuk üzerinde ne kadar hakkı varsa hepsine sahiptir.

-OĞLUM BENİM ADIMA KURBAN KESİYOR, BENDE KENDİ ADIMA KESİYORUM BUNDA BİR SAKINCA OLUR MU?

Bir adamın bir kurban borcu vardır. Kendisinin kesmesi yeterlidir.

-SÜT KARDEŞLER ARASINDA TESETTÜRÜN ÖLÇÜSÜ NEDİR?

Aynı öz kardeşteki gibidir.