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Vaniköy Camii'nde yangın! Ekipler sevk edildi

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Giriş: 15.11.2020 14:21
Güncelleme:15.11.2020 14:38
Son dakika haberi... Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangın, söndürüldü. Ekiplerin karadan ve denizden müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle tarihi Vaniköy Camisi'nde büyük çapta hasar oluştu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 itfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Alınan bilgiye göre, Vaniköy Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin desteğiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin yoğun uğraşının ardından söndürülen yangın nedeniyle tarihi camide büyük çapta hasar oluştu.

VALİLİK AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 13.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camisi'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktığı anlatıldı.

Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edildiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 itfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ahşap kısımları yanan Vaniköy Camisi'ndeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."

TARİHİ VANİKÖY CAMİSİ

Üsküdar Kandilli'de Vaniköy Caddesi'ndeki cami, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665'te yapıldı.

Sultan I. Mahmut zamanında da hünkar mahfili ilave edilen caminin tek minaresi ve şerefesi bulunuyor. Cami, dikdörtgen planlı, duvarları kagir ve kırma yapılı bir özelliğe sahip.

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