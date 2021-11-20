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Van’da kar yağışı aniden bastırdı! Sürücüler zor anlar yaşadı | Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den flaş açıklamalar...

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Giriş: 20.11.2021 20:59
Güncelleme:20.11.2021 21:12
Van'ın Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden bastıran kar ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler, yolda ilerlemekte zorlanırken, bazı sürücüler araçlarına zincir takmak zorunda kaldı. İlçede incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, her yıl çığ tehlikesi nedeniyle günlerce kapalı tutulan Van-Bahçesar Karayolunun bu yıl tehlike oluşturduğu dönemde de kapatılacağını söyledi.

Van'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray Karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri yolda kar temizleme çalışması yaparken, yolda kalan bazı sürücüler zincir takarak ilerledi. Sürücüler, kış mevsiminin bu yıl erken geldiğini ve kar çilesinin başladığını söyledi.

"ÖNLEMLER TAVİZSİZ UYGULANACAK"

İlçede incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, her yıl çığ tehlikesi nedeniyle günlerce kapalı tutulan Van-Bahçesar Karayolunun bu yıl tehlike oluşturduğu dönemde de kapatılacağını söyledi.

Vali Bilmez, "Karayolları Bölge Müdürlüğünün analizlerinde tehlike olması halinde yollar ulaşıma kapatılacak. Bazen tamamen bazen de günün belirli saatlerinde yol ulaşıma kapatılacak. Karayolları Bölge Müdürlüğünden talep gelmesi halinde Çatak ve Bahçesaray ilçe kaymakamlıkları tarafından fiili olarak tamamiyle kapatılacak. Her yıl alınan önlemler bu yıl daha tavizsiz bir şekilde uygulanacak" dedi.

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