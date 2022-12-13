Van'a esrarengiz görüntü: Toprak için için yandı! 3 ilçeden ihbar geldi

Van'daki esrarengiz görüntüler herkesi telaşlandırdı. Van'ın Erciş, Özalp ve Saray ilçelerindeki 3 bölgede yanan toprak ihbarıyla ilgili Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Ziraat Fakültesi'nden 5 bilim insanı hareket geçti.