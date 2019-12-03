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03.12.2019

Van Gölü'nde sular çekilince insan kemikleri ortaya çıktı

Van Gölü’nün Tuşba ilçesi sınırlarında suların çekilmesiyle birlikte çok sayıda insan kemiği ortaya çıktı. İnsan kemiklerinin görüldüğü bölgede antropologlarla Van İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgede inceleme başlatan ekipler, insanların ne sebeple öldürüldüğü ve kaç yıllık oldukları yönünde bir çalışma yapacak.

Van Gölü sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesiyle çok sayıda insan iskeleti ortaya çıktı. Van Gölü'nün İskele Mahallesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasında kalan kıyı şeridinde suların çekilmesi sonucu çok sayıda kafatası ve kemik ortaya çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İnsan kemiklerinin görüldüğü bölgede antropologlarla Van İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgede inceleme başlatan ekipler, insanların ne sebeple öldürüldüğü ve kaç yıllık oldukları yönünde bir çalışma yapacak.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi kapatarak delil aradı. Kemikleri sandıklara koyan ekipler, incelenmek üzere laboratuvara götürdü. Kemiklerin kime ait olduğunun araştırılması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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