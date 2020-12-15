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Van Gölü canavarı paniği! Bakın ne çıktı?

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Giriş: 15.12.2020 17:02
Güncelleme:15.12.2020 17:03
Son dakika haberi... Van'ın Gevaş ilçesinde balık avlayan balıkçılar gördükleri canlı cismi Van Gölü canavarına sanıp panik yaşadı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken bakın o canlı ne çıktı?

Son dakika haberi... Van'ın Gevaş ilçesinde balık avlayan balıkçılar gördükleri canlı cismi Van Gölü canavarına sanıp panik yaşadı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken bakın o canlı ne çıktı?

Van Gölü canavarı paniği! Bakın ne çıktı? VAN GÖLÜ CANAVARI PANİĞİ! BAKIN NE ÇIKTI?
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