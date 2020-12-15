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Van Gölü canavarı paniği! Bakın ne çıktı?
Son dakika haberi... Van'ın Gevaş ilçesinde balık avlayan balıkçılar gördükleri canlı cismi Van Gölü canavarına sanıp panik yaşadı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken bakın o canlı ne çıktı?
Son dakika haberi... Van'ın Gevaş ilçesinde balık avlayan balıkçılar gördükleri canlı cismi Van Gölü canavarına sanıp panik yaşadı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken bakın o canlı ne çıktı?