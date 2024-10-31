Van Garibin Tepe’de Urartular’a ait heykel bulundu

Van'ın Tuşba ilçesindeki garibin tepede arkeolojik kazılar devam ediyor. Ekipler bölgede Urartular dönemine ait bir tonluk heykel ortaya çıkardı. Van Müzesi'ne götürülen heykel uzmanlar tarafından incelenecek.

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