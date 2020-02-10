Van Başkale'de öğrencilere buz üstünde şınav cezası |Video

Van Başkale'de Beden Eğitimi öğretmeni gürültü yaptıkları nedeniyle öğrencilere buz üstünde şınav cezası verdi. Öğrenciler buz üstünde dakikalarca şınav çekmeye zorlandı. O anlar okuldaki diğer öğretmenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İşte o anlar...

Van Başkale'de Beden Eğitimi öğretmeni Ayşe Ömerci, 'gürültü yapıyorsunuz' diyerek 4 öğrenciye şınav cezası verdi. Öğrenciler buz üstünde dakikalarca şınav çekmeye zorlandı. A Haber ihbar hattına gelen görüntüler okuldaki diğer öğretmenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Öğretmenin daha önce de aynı şekilde öğrencilere ceza verdiği belirtildi.