22 Ocak 2024, Pazartesi
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Valilikten "Gözbebeğimiz İstanbul" projesi! Bebek bezi alımında kullanılacak alışveriş kartları dağıtılıyor
İstanbul Valiliği "Gözbebeğimiz İstanbul" projesi kapsamında alışveriş kartların dağıtımına başladı. 39 ilçede 30 bin bebeğin 24 ay bez ihtiyacı karşılanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç'ın konuğu olan Bağcılar ilçe kaymakamı Abdullah Uçgun anlattı.