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Valilikten "Gözbebeğimiz İstanbul" projesi! Bebek bezi alımında kullanılacak alışveriş kartları dağıtılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 11:57
İstanbul Valiliği "Gözbebeğimiz İstanbul" projesi kapsamında alışveriş kartların dağıtımına başladı. 39 ilçede 30 bin bebeğin 24 ay bez ihtiyacı karşılanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç'ın konuğu olan Bağcılar ilçe kaymakamı Abdullah Uçgun anlattı.
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