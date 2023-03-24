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Valilik acı haberi duyurdu! Hastane yangınında 1 can kaybı

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Giriş: 24.03.2023 09:06
İstanbul Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ameliyathane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürürken hastalar ambulanslarla farklı hastanelere sevk edildi. İstanbul Valiliği yangınla ilgili açıklama yaparken acı haberi duyurdu.
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Valilik acı haberi duyurdu
Valilik acı haberi duyurdu
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