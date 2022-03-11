11 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı: Hafta sonuna dikkat!

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı: Hafta sonuna dikkat!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2022 20:53
İstanbul için 'turuncu' alarm verildiğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Yarın akşam ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık' ifadelerine yer verdi. -
Vali Ali Yerlikaya’dan İstanbullulara uyarı: Hafta sonuna dikkat!
Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı: Hafta sonuna dikkat!
İETT yokuşu çıkamayınca altına halı serdiler
İETT yokuşu çıkamayınca altına halı serdiler
Unkapanı Köprüsü bağlantıları ayrıldı
Unkapanı Köprüsü bağlantıları ayrıldı
Yol açmaya giden ekipler mahsur kaldı
Yol açmaya giden ekipler mahsur kaldı
Sedef Kabaş tahliye edildi
Sedef Kabaş tahliye edildi
Yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
Yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
Tokat-Sivas kara yolunda kar engeli!
Tokat-Sivas kara yolunda kar engeli!
Vortex nedir? A Haber’de anlattı
Vortex nedir? A Haber'de anlattı
İstanbul’da kar kazaları!
İstanbul’da kar kazaları!
3 yaşındaki bebek ailesini kurtardı
3 yaşındaki bebek ailesini kurtardı
Çeşme Otoyolu’nda ulaşım durdu!
Çeşme Otoyolu'nda ulaşım durdu!
İstanbul’da yoğun kar yağışı!
İstanbul’da yoğun kar yağışı!
Daha Fazla Video Göster