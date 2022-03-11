11 Mart 2022, Cuma
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Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı: Hafta sonuna dikkat!
İstanbul için 'turuncu' alarm verildiğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Yarın akşam ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık' ifadelerine yer verdi. -