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Vahşi doğada kan donduran görüntüler! Üzerine koşan bizonlardan ölü taklidi yaparak kurtuldu
ABD'de kaydedilen görüntü kan dondurdu. Safari turu sırasında iki bizonun saldırısına uğrayan kadın öfkeli hayvanı ölü taklidi yaparak atlattı. Çevredekiler ise çığlıklar atarak kadını hareket etmemesi konusunda uyardı. İşte vahşi doğada korku dolu anlar saniye saniye kamerada...