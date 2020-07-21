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Vahşi doğada kan donduran görüntüler! Üzerine koşan bizonlardan ölü taklidi yaparak kurtuldu

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Giriş: 21.07.2020 11:48
ABD'de kaydedilen görüntü kan dondurdu. Safari turu sırasında iki bizonun saldırısına uğrayan kadın öfkeli hayvanı ölü taklidi yaparak atlattı. Çevredekiler ise çığlıklar atarak kadını hareket etmemesi konusunda uyardı. İşte vahşi doğada korku dolu anlar saniye saniye kamerada...
Vahşi doğada kan donduran görüntüler! Üzerine koşan bizonlardan ölü taklidi yaparak kurtuldu VAHŞİ DOĞADA KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER! ÜZERİNE KOŞAN BİZONLARDAN ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK KURTULDU

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