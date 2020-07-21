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Vahşi doğada kan donduran görüntüler! Üzerine koşan bizonlardan ölü taklidi yaparak kurtuldu

ABD'de kaydedilen görüntü kan dondurdu. Safari turu sırasında iki bizonun saldırısına uğrayan kadın öfkeli hayvanı ölü taklidi yaparak atlattı. Çevredekiler ise çığlıklar atarak kadını hareket etmemesi konusunda uyardı. İşte vahşi doğada korku dolu anlar saniye saniye kamerada...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 11:53
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Vahşi doğada kan donduran görüntüler! Üzerine koşan bizonlardan ölü taklidi yaparak kurtuldu

ABD'nin Wyoming eyaletinde kaydedilen görüntüler kan dondurdu.

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Vahşi doğada kan donduran görüntüler! Üzerine koşan bizonlardan ölü taklidi yaparak kurtuldu

Safari turu sırasında sürüye fazla yaklaşan bir kadın peşine takılan iki bizondan kaçmaya başladı.

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Vahşi doğada kan donduran görüntüler! Üzerine koşan bizonlardan ölü taklidi yaparak kurtuldu

Başaramayacağını fark eden kadın soğukkanlılıkla kendini yere atarak ölü taklidi yaptı.

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Vahşi doğada kan donduran görüntüler! Üzerine koşan bizonlardan ölü taklidi yaparak kurtuldu

Video görüntüsünde çevredekilerin çığlıkları da duyuluyor.

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Vahşi doğada kan donduran görüntüler! Üzerine koşan bizonlardan ölü taklidi yaparak kurtuldu

Çevredekiler kadına hareket etmemesi konusunda uyarılarda bulundu.