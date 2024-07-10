10 Temmuz 2024, Çarşamba
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Uzungöl’de kurulan insan sapanının halatı kopunca bir kadın ölümden döndü
Trabzon’un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl’de kurulan insan sapanının halatı kopunca faciadan dönüldü. İnsan sapanına bağlı bir kadın halatın kopmasıyla aşağı düşerken, yürekleri ağza getiren kazada S.Ş. isimli kadının bacağından hafif şekilde yaralandı.