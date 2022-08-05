05 Ağustos 2022, Cuma
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Uzunçayır metrobüs yolu çile yoluna dönüştü
İstanbul'un toplu ulaşımında en önemli kavşak noktalarından biri olan Uzunçayır metrobüs durağı kullananlar için çileye dönüşüyor. Yaklaşık 40 basamağı elinde bavul veya kucağında çocukla çıkmak zorunda olanlar tepkili. Günde on binlerce kişinin kullandığı üst geçite acil asansör gerekiyor. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer, detayları aktardı.