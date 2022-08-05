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Uzunçayır metrobüs yolu çile yoluna dönüştü

İstanbul'un toplu ulaşımında en önemli kavşak noktalarından biri olan Uzunçayır metrobüs durağı kullananlar için çileye dönüşüyor. Yaklaşık 40 basamağı elinde bavul veya kucağında çocukla çıkmak zorunda olanlar tepkili. Günde on binlerce kişinin kullandığı üst geçite acil asansör gerekiyor. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer, detayları aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 05.08.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 10:00
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Uzunçayır metrobüs yolu çile yoluna dönüştü

Elinde bavuluyla gelen de var, kucağında çocuğuyla gelen de...

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Uzunçayır metrobüs yolu çile yoluna dönüştü

Yükleri farklı olsa da sıkıntıları ortak.

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Uzunçayır metrobüs yolu çile yoluna dönüştü

İstanbul Kadıköy'deki Uzunçayır metrobüs durağına giden üst geçit kullananlar için zorluk oluşturuyor.

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Uzunçayır metrobüs yolu çile yoluna dönüştü

Uzunçayır metrobüs durağına giden bu üst geçit 39 basamaktan oluşuyor.

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Uzunçayır metrobüs yolu çile yoluna dönüştü

Yükü olanlar ve yaşlılar merdivenleri çıkmakta oldukça zorlanıyor.